Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nate Schmidt © AP

Der in der National Hockey League (NHL) wegen der Einnahme leistungssteigernder Substanzen für 20 Spiele gesperrte Las-Vegas-Verteidiger Nate Schmidt hält sich bis zum Ablauf seiner Zwangspause bei den Vienna Capitals fit. Das berichteten österreichische Medien am Freitag übereinstimmend.

Das bis Mitte November anberaumte Trainingsgastspiel des 27-Jährigen kam demnach durch die guten Kontakte von Vegas-Sportdirektor Misha Donskov mit den Capitals zustande. In der NHL kam Smith in der Vorsaison für den Liganeuling und Sensationsfinalisten aus der Glücksspielstadt in 96 Spielen zum Einsatz. Anfang September sperrte die Liga den US-Amerikaner für die ersten 20 Partien der Saison, die am Mittwoch begonnen hat. Schmidt darf auch nicht am Trainingsbetrieb seines Clubs teilnehmen.