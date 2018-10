Facebook

Zahlt mehr als eine Million Euro Strafe für ein Foul: Tom Wilson © AP

Tom Wilson von den Washington Capitals muss tief in die Tasche greifen. Im letzten Vorbereitungsspiel am vergangenen Sonntag hatte er Oskar Sundqvist von den St. Louis Blues derart brutal gefoult, dass der Schwede schwere Verletzungen am Oberkörper davongetragen hat und seinem Klub länger fehlen wird.

Das kommt Wilson nun sehr teuer zu stehen: Neben einer Sperre über 20 Spiele muss er 1,26 Millionen Dollar an einen Fonds zur Unterstützung in Not geratener ehemaliger Spieler überweisen.

Ein wenig schmeichelhafter Rekord

"Das ist Wilsons vierte Suspendierung in den vergangenen 105 Spielen, eine in der Geschichte unseres Departments bislang unerreichte Zahl an Sperren in so kurzer Zeit", teilte die NHL mit. In der vergangenen Saison brachte er es auf drei Suspendierungen.