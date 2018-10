Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Raffl © AP

Die Österreicher Thomas Vanek, Michael Grabner und Michael Raffl sind am Donnerstagabend (Ortszeit) mit ihren Vereinen in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Jubeln durfte lediglich Stürmer Raffl, der mit den Philadelphia Flyers einen 5:2-Sieg über die Las Vegas Golden Knights feierte und sich dabei mit einem Assist in die Statistik eintrug.

Thomas Vanek unterlag den Columbus Blue Jackets mit seinen Detroit Red Wings vor eigenem Publikum mit 2:3. Michael Grabner erlitt mit den Arizona Coyotes eine klare 0:3-Niederlage gegen die Dallas Stars.