Michael Raffl beantwortete geduldig die Journalisten-Fragen © Quendler

Das Interesse um Michael Raffl war groß. Am Sonntag ist der einzige österreichische NHL-Spieler, der heuer für das Nationalteam zur Verfügung steht, eingetroffen. Montag Mittag stellte sich der Villacher den Fragen der anwesenden Journalisten. Er wirkte ausgeruht und gewohnt locker. Allerdings weiß Raffl gleichzeitig, welche Verantwortung auf seinen Schultern für die bevorstehenden Aufgaben lastet. "Es ist Druck zu spüren, das ist doch klar. Doch das ist für Spieler in der NHL nichts Neues. Natürlich weiß ich, was man sich von mir verspricht. Aber drei Tore pro Partie darf man sich jetzt nicht erwarten", sagt er schmunzelnd.

Geduldig beantwortete er 20 Minuten lang Fragen, ehe er das erste Mal mit der Mannschaft trainierte. "Ich freue mich darauf. Schließlich liegt das Saison-Aus bereits drei Wochen zurück und war nur sporadisch auf dem Eis. In Philadelphia hatte klarerweise niemand mehr Lust mit mir aufs Eis zu gehen." Raffl fügt gleich hinzu: "Es wird ein bisschen dauern, bis ich meinen Rhythmus wiederfinde." Seine Routine sollte helfen.

Center fix, Linie offen

Teamchef Roger Bader erklärte vor wenigen Tagen noch, dass Raffl die beiden Stürmer Dominic Zwerger und Lukas Haudum centern soll. Das könnte sich aber nun ändern. Zum Einen, weil die Formation Zwerger-Rauchenwald-Haudum gegen die Schweiz hervorragend harmoniert hatte. Und weil noch nicht fest steht, ob Haudum überhaupt für das morgige Duell gegen die Slowakei fit wird. Zumindest die angedachte Center-Position soll aber fix sein. Raffl zeigte sich nicht unbedingt begeistert: "Es macht meine Aufgabe zwar nicht leichter. Schließlich habe ich zuletzt vor einem Jahr auf dieser Position gespielt. Aber man muss auch klar sagen, dass ich dort spielen muss, wo ich gebraucht werde."

Im ersten gemeinsamen Training wurde Raffl zwischen Brian Lebler und Fabio Hofer aufgeboten. Bader ließ aufhorchen, dass er sich für Konstantin Komarek eine neue Rolle überlegt, sollte Haudum fit werden. "Es ist noch nichts in Stein gemeißelt", so der Teamchef.

so hat @hockeyaustria heute trainiert. haudum vorzeitig vom eis, könnte aber morgen vm noch für änderungen sorgen @2018IIHFWorlds #TeamAustria pic.twitter.com/tNepVyPfBE — Martin Quendler (@MQuendler) 7. Mai 2018

Seine Eindrücke von den bisherigen Auftritten der Österreicher? Beim Punkt gegen die Schweiz (2:3 n. V.) hat Raffl in Österreich vor dem Fernseher mitgefiebert. "Hier hat Bernhard Starkbaum im Tor unglaublich gehalten. Auf diesem Niveau brauchst du einen Keeper, der die Kastanien aus dem Feuer holt." Das Russland-Spiel (0:7) blieb ihm erspart. "Da bin ich im Flugzeug gesessen. Aber ich habe schon schlimmeres selbst erlebt als dieses 0:7", meinte er trocken.

NHL-Spieler Michael Raffl

Der NHL-Stürmer weiß, worauf es ankommen muss, damit überhaupt von einem Klassenerhalt geträumt werden darf. "Wir müssen die Schlüsselspiele gewinnen und dürfen uns in solchen Partien keine leichten Gegentor erlauben. Der Abstieg in Prag war schon sehr bitter. So etwas will ich dieses Mal nicht erleben." Für den Villacher ist es nicht unbedingt von Nachteil, dass Österreich der Außenseiter ist und demnach nur überraschen kann.

Die Arena Kopenhagen plagt in der Zwischenzeit gröbere Probleme mit dem Eis. Alle Montags-Trainings wurden gestrichen und in die Trainingshalle verlegt. Schon in den vergangenen Tagen beschwerten sich die Teams über die schlechte Eisqualität. Die Dänen unternehmen jedoch alles, um für die nötige Eis-Beschaffenheit in der Mehrzweck-Arena zu sorgen.

Foto-Shooting mit Michael Raffl Foto © Quendler

