Marco Rossi hat erstmals in einem Spiel der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL drei Scorerpunkte verbucht. Der 22-jährige Vorarlberger erzielte am Donnerstag beim 4:3-Heimsieg nach Verlängerung von Minnesota Wild gegen die Montreal Canadiens ein Tor, bereitete zwei Treffer vor und wurde zum besten Spieler des Spiels gewählt. Den Hockeyabend rundete Rossi mit seinem ersten Fight ab. Mitte des zweiten Drittels stürzte er sich auf Montreal-Verteidiger Kaiden Guhle, nachdem dieser Wild-Star Kirill Kaprizov unsanft in die Bande beförderte. Damit verbuchte Rossi auch seinen ersten Gordie Howe Hattrick in der NHL - also ein Tor, einen Assist und einen Fight.

Apropos Kaprizov: Der Russe entschied mit seinem Tor fünf Sekunden vor Ablauf der Verlängerung die Partie.

Rossi selbst traf zum 2:0 (15.) und leistete die Vorarbeit zu den Powerplay-Trefffern von Matt Boldy zum 1:0 (14.) und von Brock Faber zum 3:2 (49.). Der Center hält nach 31 Saisonspielen bei elf Toren und zehn Assists und ist damit zweitbester Torschütze seines Teams. Minnesota feierte den fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen.