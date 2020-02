Österreich - Dänemark 3:2 n. V.Ali Wukovits schoss Österreicher zum Turniersieg

Facebook

Österreichs Eishockey-Team hatte allen Grund zum Jubeln © GEPA pictures

Zwei Partien, zwei Siege für Team Rot-Weiß-Rot. Die wohl stärkste Mannschaft bei diesem Österreich-Cup in Klagenfurt wartete zum Abschluss auf Team Austria. Dänemark reiste nahezu mit WM-Personal an. Gespickt war deren Kader mit Cracks, die in Schweden, Deutschland, Schweiz oder beim VSV engagiert sind. Vom Bully weg zogen sie mit hohem Laufpensum und körperlicher Präsenz die Partie an sich. Die jungen Österreicher (Baltram fiel verletzt aus) taten sich schwer, Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn auch die Skandinavier optisch dominierten – die rot-weiß-rote Defensive hielt dem Ansturm stand.