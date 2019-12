Österreichs U20-Nationalteam trifft zum Abschluss des WM-Turniers in Minsk auf Slowenien. Bei einem Sieg im Nachbarschaftsduell, das im Kleine-Zeitung-Livestream gezeigt wird, steigen die Österreicher in die Eliteklasse auf.

Duelle zwischen Österreich und Slowenien haben im Eishockey Tradition. Beim A-Nationalteam gingen diese schon oft schmerzhaft aus, sowohl bei Weltmeisterschaften, als auch bei Olympischen Spielen. Bei der U20 sind die rot-weiß-roten Herren allerdings Favorit, ist Slowenien in der Division IA doch der Aufsteiger. Für Österreich geht es in der heutigen Begegnung um enorm viel. Mit einem Sieg steigt die Mannschaft in die Top-Gruppe auf, in der Nationen wie Kanada, Russland, Schweden oder Finnland warten.