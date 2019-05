117 NHL-Profis sind bei der WM in der Slowakei dabei – und sie verdienten in dieser Saison zusammen rund 400 Millionen US-Dollar. Bei der WM 1990 spielten 43 Profis mit 8,6 Mio. Dollar Gesamt-Einkommen.

Patrick Kane © AP

Das kanadische Eishockey-Nationalteam hat die ganz großen Stars bei der WM in der Slowakei diesmal gar nicht mit dabei – und doch ist die A-WM in unserem Nachbarland die wohl „wertvollste“ aller Zeiten. Denn bei den 16 Teams sind insgesamt 117 Spieler im Einsatz, die ihre Brötchen in der besten Liga der Welt, der National Hockey League (NHL) verdienen. Und diese 117 Spieler verdienten zusammengenommen in dieser Saison rund 400 Mio. Dollar. Das lässt sich durch die Offenlegung der Gehälter wie Spielergewerkschaft NHLPA bzw. capfriendly.com so genau sagen.