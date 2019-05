Heute zählt es für das österreichische Nationalteam erstmals bei dieser WM so richtig. Gegen Mit-Nachzügler Norwegen geht es für beide Mannschaften um die ersten Punkte im Turnier. Im Lineup gab es drei Umstellungen. Hier sind Sie live am Puck!

Österreich gegen Norwegen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Spiel fünf der diesjährigen A-WM ist die erste Partie, in der Österreich erstmals nicht klarer Außenseiter ist. Gegen Norwegen sollen heute die ersten Punkte her. Beide Mannschaften liegen gemeinsam mit Italien punktlos am Tabellenende, eine dieser drei Truppen wird am Ende absteigen. Norwegen ist jahrelange A-Nation, also für die ÖEHV-Truppe immer noch Favorit. Aufzupassen gilt es vor allem auf die erste Linie mit Schweden-Legionär Mathis Olimb und Vienna-Caps-Stürmer Sondre Olden. Positiv aus österreichischer Sicht: KAC-Meistergoalie Lars Haugen hat für die WM abgesagt. "Dennoch sind sie sicher Favorit, spielen seit so vielen Jahren oben. Wenn uns ein perfektes Spiel gelingt, können wir gewinnen", sagt Thomas Hundertpfund.

NHL-Crack und Schweden-Torschütze Michael Raffl nennt die Dinge beim Namen: "Das sind die Spiele, in denen es für uns um alles geht. Wir brauchen unsere beste Turnierleistung, um die Norweger zu schlagen."

Wenn eben all das geling, "dann können wir uns da schon etwas ausrechnen. Dennoch: Norwegen ist 60:40-Favorit", sagt Teamchef Roger Bader.

Personalien: Wolf fehlt, Starkbaum spielt

Im Tor bleibt die Rotation aus. Wie gegen Schweden steht Bernhard Starkbaum wieder zwischen den Pfosten. Überraschend nimmt Lukas Herzog die Backup-Position anstatt David Kickert ein. Das liegt daran, dass Kickert sich wohl im gestrigen Warmup leicht verletzt hatte. Fehlen wird hingegen Verteidiger Raphael Wolf. Er hatte in seinem ersten Shift gegen Schweden einen Schuss geblockt und sich den Finger gebrochen. Ebenfalls nicht im Lineup sind die Stürmer Alexander Cijan und Benjamin Baumgartner. Für die beiden sind Konstantin Komarek und Patrick Obrist zurück.

Aufstellung Österreich: Starkbaum (Herzog); Heinrich-Pallestrang, Unterweger-Schumnig, Schlacher-Strong, Peter; Schneider-Herburger-Th. Raffl, M. Raffl-Komarek-Hofer, Zwerger-Rauchenwald-Haudum, Ganahl-Hundertpfund-Obrist

Schiedsrichter: Hribik & Rantala