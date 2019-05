Kleine Zeitung +

Stimmen zur Schweden-Pleite "Wer etwas anderes erwartet hätte, der denkt nicht klar"

Österreichs Nationalteam kam wie erwartet gegen Titelverteidiger Schweden gehörig unter die Räder. Am Freitag zählt es in der Schlüsselpartie gegen Norwegen erstmals so richtig.