Schweden will heuer den Titel-Hattrick und schickt erneut ein beinahe runderneuertes Team ins Rennen. Oliver Ekman Larsson ist der Einzige, der 2017 und 2018 Gold geholt hat und wieder dabei ist. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schweden hatten bisher ihren Spaß © AP

Zweimal hat eine ÖEHV-Auswahl ein schwedisches Nationalteam besiegt - zuletzt vor 72 Jahren. In der Neuzeit trennen die beiden Länder im Eishockey Welten. Das Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Schweden bei der WM in Bratislava ist ein echtes Duell David gegen Goliath.

Schweden ist als Doppelweltmeister in die Slowakei gereist und geht auf den ersten WM-Hattrick seit 18 Jahren los. Teamchef Rikard Grönborg, der künftig die ZSC Lions aus Zürich trainiert, hat 19 NHL-Spieler zur Verfügung. Insgesamt zehn Weltmeister von 2017 oder 2018 sind dabei. Verteidiger Oliver Ekman-Larsson, Klubkollege von Michael Grabner bei den Arizona Coyotes, ist der einzige, der beide Goldmedaillen geholt hat. "Die Topnationen sind in der Lage, immer wieder sehr gute Mannschaften zu stellen. Es ist erstaunlich, welche Breite an erstklassigen Spielern sie haben", sagte Bader.

Das untermauern beeindruckende Zahlen aus Nordamerika. In dieser Saison kamen 89 Spieler aus dem größten skandinavischen Land in der NHL zum Einsatz.

Schweden als unermüdliche NHL-Fabrik

Schweden ist längst das Exportland Nummer eins, wenn NHL-Klubs auf der Suche nach Nachschub sind. In den vergangenen 22 Jahren wurden nie weniger als 14 Spieler von schwedischen Clubs gedraftet. Bei der Talente-Auswahl im Vorjahr wurden gar 28 Schweden gewählt, sechs in der ersten Runde. Zum Vergleich: Seit Michael Grabner und Andreas Nödl 2006 hat sich kein NHL-Klub mehr die Rechte an einem österreichischen Talent gesichert.

"Die Schweden haben vor rund 15 Jahren ihr Trainingssystem im Nachwuchs umgestellt und profitieren nun davon. Sie konzentrieren sich mehr auf die individuellen Fähigkeiten", erklärte Goran Stubb, NHL-Director für das europäische Scouting.

Personalien: Starkbaum steht wieder im Tor

Personell hat Bader einiges umgestellt. Ex-Schweden-Legionär Bernhard Starkbaum kehrt ins Tor zurück, Thomas Hundertpfund - ebenfalls mit Schweden-Vergangenheit - ist wieder im Line-up, Patrick Obrist fehlt ebenso wie der angeschlagene Konstantin Komarek. Und: Die Raffl-Brüder bilden nicht mehr eine Linie mit Peter Schneider. Michael Raffl ist wieder Flügel mit Center Benjamin Baumgartner und Fabio Hofer. Thomas Raffl wird wieder von Raphael Herburger gecentert, Peter Schneider ist in dieser Linie auch dabei.

Aufstellung Österreich: Starkbaum (Kickert); Heinrich-Pallestrang, Unterweger-Schumnig, Wolf-Schlacher, Strong-Peter; Th. Raffl-Herburger-Schneider, M. Raffl-Baumgartner-Hofer, Zwerger-Rauchenwald-Haudum, Cijan-Hundertpfund-Ganahl