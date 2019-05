Facebook

Davos-Stürmer Benjamin Baumgartner freut sich auf das Duell mit der Schweiz © GEPA pictures

Es war kein normales Eis-Training der Österreicher an diesem Vormittag. Mit Spannung wird bereits der Auftritt von Team Austria gegen die Eidgenossen am Dienstag erwartet. So ist natürlich auch das Interesse aus der Schweiz enorm. Einige Medienvertreter lauschten lange den Worten "ihres" Roger Bader. Der 54-jährige Schweizer und gleichzeitig rot-weiß-roter Teamchef überließ das Eis seinen Co-Trainern und beantwortete geduldig die Fragen.

