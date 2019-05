Kleine Zeitung +

AUT - LAT 1:2 Letten gelingt der zweite Powerplaytreffer

Team Austria startet in das WM-Turnier. NHL-Star Michael Raffl brachte die ÖEHV-Truppe nach 14 Minuten in Unterzahl in Führung. Balcers glich Sekunden später aus. Peter wurde schon des Spiels verwiesen. Erst im Schlussabschnitt klingelte es wieder durch Darzins. Hier sind Sie live am Puck.