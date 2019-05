Stimmen zum Test"Können auch gegen Topteams schönes Eishockey spielen"

Facebook

Wer vor dem abschließenden Test der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft auf ein 13-Tore-Spektakel mit knappem Ausgang getippt hätte, wäre nun wohl reich. 5:7 mussten sie Österreichs Herren am Ende nach einigen Führungswechseln der Übermacht Kanada geschlagen geben. Eröffnet hat die Partie Salzburg-Stürmer Alexander Rauchenwald in Minute zehn mit dem 1:0. "Das ist natürlich etwas besonderes, gegen so einen Gegner triffst du nicht jeden Tag. In der Partie ging es hoch her, die Kanadier sind brutal schnell. Es war für Spieler und Fans richtig spannend", so Rauchenwald. Der Villacher spricht auch von "einem Boost, den uns so ein Spiel gibt. Wir wissen nun, dass wir auch gegen so einen Gegner Tore schießen können. Auch wenn bei der WM wohl mehr auf den Körper gespielt wird und weniger Tore fallen."