Assistenz-Trainer Markus Peintner scoutete bei Schweiz gegen Lettland in Herisau und Weinfelden. Vor allem die Balten lieferten interessante Erkenntnisse. Bernhard Starkbaum gegen Dänemark im Tor.

Stippvisite in der Schweiz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Markus Peintner gilt als ausgezeichneter Analytiker © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Es ist ein logischer Schritt, Bernhard Starkbaum am Sonntag gegen Dänemark einzusetzen. Der Torhüter, der Österreich im Vorjahr den Klassenerhalt beschert hatte, fristete bei den Capitals ein Reservisten-Dasein. „Wir brauchen eine Information, wie Starkbaum unter Echtbetrieb funktioniert“, sagt Bader. Auf eine Nummer Eins (Lukas Herzog und David Kickert stehen ebenfalls zur Wahl) will er sich nicht festlegen. Zwei bis drei Spieler müssen jedoch unmittelbar nach dem Test gegen Dänemark (16.15 Uhr, Kagran) die Heimreise antreten. Somit wird Österreich in Bestbesetzung gegen die Skandinavier antreten. Der Truppe von Heinz Ehlers steht nur Mikkel Bødker als NHL-Verstärkung zur Verfügung. Trotz Verletzung hat Washington-Stürmer Lars Eller sein Kommen zugesichert.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.