Österreich trat gegen Norwegen wie eine Einheit auf © GEPA pictures

Es war erneut eine äußerst attraktive Darbietung, die Österreich dieses Mal gegen A-WM-Gegner Norwegen beim Österreich-Cup in Klagenfurt vor rund 2000 Fans gezeigt hat. Vom Start weg präsentierten sich die Truppe von Teamchef Roger Bader mutig, und im Gegensatz zum Start beim Frankreich-Spiel auch sehr aggressiv in den Zweikämpfen. So hielt das rot-weiß-rote Team die Skandinavier lange in Schach. Thomas Raffl (2., 10.) hatte neben Daniel Wachter (7.) sehr gute Torchancen. Den ersten nennenswerten Versuch der Norweger (M. Olimb, 14.) entschärfte Torhüter David Madlener sicher. Als Steven Strong kurz vor Drittelende gleich drei Mal an KAC-Teamkollegen und Norwegens Keeper Lars Haugen scheiterte, huschte Haugen ein Lächeln über das Gesicht.

