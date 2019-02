Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Österreich hatte mit Frankreich alle Hände voll zu tun © GEPA pictures

Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass Frankreich besonders für Österreich als unangenehmer Gegner gilt. In den ersten Minuten des Duells beim Österreich-Cup in Klagenfurt wurde ersichtlich, warum. Die Franzosen setzte Team Austria vom ersten Bully an unter Druck. Mit zwei Mann im Forecheck und aggressivem Körperspiel. Gut und gerne 1000 Fans, darunter Segler Hans-Peter Steinacher, sahen in diesen Minuten dennoch gute Chancen der Hausherren. Mario Huber (4.), Thomas Hunderpfund (6.) oder Dominique Heinrich (Stangenschuss, 9.) scheiterten nur knapp. Im Österreich-Powerplay schlug es dann erstmals ein, allerdings im Gehäuse von Goalie Lukas Herzog.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.