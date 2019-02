Österreich - Dänemark 2:4 Auftaktniederlage gegen Dänemark

Facebook

Im ersten Spiel im Rahmen der Österreich-Cups in Klagenfurt übernahmen die Heimischen gegen Dänemark in den ersten Minuten gleich das Kommando, schnürten die Gäste durch ihr hohes Tempo regelrecht ein und gingen in der achten Minute auch verdient in Führung. Thomas Raffl find einen Querpass im eigenen Drittel ab, lief allein auf das Tor und ließ auch Ex-99ers-Goalie Sebastian Dahm keine Chance. In numerischer Unterlegenheit (13.) war aber auch Bernhard Starkbaum im Tor der Österreicher erstmals geschlagen. Dennoch war die Mannschaft von Teamchef Roger Bader weiterhin spielbestimmend.