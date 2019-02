Eishockey-Nationalteam in Klagenfurt

Der Villacher Thomas Raffl hat bereits 83 Mal für Österreich gespielt und dabei 28 Tore erzielt sowie 24 Assists geleistet © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine Pause zum richtigen Zeitpunkt lädt den Akku auf. Es muss aber nicht immer gleich ein Urlaub sein. Training in wohltuender Atmosphäre kann da ebenfalls Abhilfe schaffen. Speziell fernab des ansonsten manchmal langatmigen Liga-Alltags. Wie für den 28-Mann-Kader des österreichischen Nationalteams, der derzeit in Klagenfurt gastiert. Mittlerweile schätzen diesen Ausflug selbst Routiniers, statt es als lästige Pflicht abzukanzeln. Salzburg-Stürmer und Team-Kapitän Thomas Raffl schwärmt von diesem Tapetenwechsel: „Ich komme wirklich gern zum Team. Außerdem bin ich stolz, die österreichischen Farben tragen zu dürfen.“ Solche Worte sind Usus geworden. Auf dem Eis rennt nicht nur Raffl, sondern auch unermüdlich der Schmäh. Für den 32-Jährigen hat Teamchef Roger Bader eine Trendwende eingeläutet. „Er macht das, was jahrelang gefordert worden ist: eine gute Stimmung zu erzeugen und junge Spieler einzusetzen.“

