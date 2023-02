In der Kärntner Division I stehen sie schon im Finale, im überregionalen Play-off der 3. Liga (ÖEL) zogen die Cracks des ESC Steindorf mit einem 7:3-Heimsieg über den Wiener Traditionsklub WEV ins Halbfinale ein. Nach dem 4:4 am Wiener Heumarkt im Hinspiel war der Heim-Auftritt eine klare Sache für Benjamin Petrik und Co. Kristian Kravanja gelangen dabei ein Tor und zwei Assists. „Die Wiener sind eine gute, aggressive Mannschaft, da galt es auf die Konter aufzupassen. Unsere Qualität hat am Ende aber gesiegt“, resümierte Steindorf-Verteidiger Stefan Bacher. Weiter geht es im Halbfinale gegen Kufstein. Am 4. März steigt das Hinspiel in Tirol.