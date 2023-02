Die Eishockeysaison neigt sich in Kärnten langsam aber sicher dem Ende zu. In sieben der acht regionalen Meisterschaften ist das Play-off bereits voll im Gange, trennte sich in den letzten Tagen die Spreu vom Weizen. In der höchsten Spielklasse, der Division I stehen heute bereits die zweiten Spiele der Best-of-Three-Viertelfinalserie auf dem Programm. Dabei können sowohl Spittal, als auch Titelverteidiger Velden den Sack zumachen und den Aufstieg ins Halbfinale fixieren. Die Hornets holten sich mit einem 6:1-Erfolg gegen Huben den ersten Matchpuck. Velden stieß mit einem 3:2-Auswärtssieg die Tür zum Halbfinale weit auf.Dort warten bereits Grunddurchgangssieger Steindorf sowie Althofen.