Ein Kanadier mit absolviertem Wirtschaftsstudium entscheidet sich spät für eine Eishockey-Profikarriere, wird in Klagenfurt zum Starspieler, dann Trainer. Schließlich kehrt er als Coach des österreichischen U20-Nationalteams in seine Heimat zurück, um unter rot-weiß-roter Flagge bei der Weltmeisterschaft gegen sein Heimatland anzutreten. Was für eine Geschichte!

Es ist die Geschichte von Kirk Furey (46), Kärntner, wenn auch nicht auf dem Papier. "I fühl mi ols Kärntner" sagt er im breiten Dialekt, obwohl im Pass nach wie vor die kanadische Staatsbürgerschaft aufscheint. Klagenfurt bezeichnet er als "Traum", hier wurden seine Kinder Brinn (13) und Skyler (10) geboren, hier hat er mit seiner Frau Jennifer, einer Stewardess, seine Heimat gefunden. Aber wie hat es ihn überhaupt hierher verschlagen?

Aufgewachsen ist Furey in Glace Bay, eine 17.000-Einwohner-Stadt in Nova Scotia, Kanada. Einen Kanadier zu fragen, wie er zum Eishockey gekommen ist, erübrigt sich. Dort kommt man quasi mit Hockeyschuhen und -Schläger zur Welt, der Puck wird den Buben in die Wiege gelegt.

"Meine Eltern und meine Schwester haben mich in allen Belangen des Lebens unterstützt, mein zehn Jahre älterer Bruder Brad speziell beim Eishockey. Ich hatte kein großes Talent, aber ich liebe Eishockey, wollte immer nur spielen, spielen, spielen", erzählt er.

Meisterfeier 2013 mit Tyler Scofield © Pepe Kuess

Seinen ersten Profivertrag bekam der Verteidiger jedoch erst mit 25 Jahren in der East Coast Hockey League bei Atlantic City. Zuvor spielte er Uni-Hockey, absolvierte ein Wirtschaftsstudium. "Im Sommer habe ich als Maler und Anstreicher gearbeitet und musste jedes Jahr abwägen: Nehme ich einen normalen Job an oder spiele ich weiter Eishockey?"

Die Lust am Spiel siegte, er kämpfte sich in die zweithöchste Liga AHL zu Philadelphia und stand 2004 wieder vor einer Entscheidung: Der NHL-Klub New York Islanders lockte ihn, allerdings mit einem Zweiwegevertrag, der auch für die AHL gültig gewesen wäre. "Ich habe mich für das Angebot aus Kassel entschieden. Es war goldrichtig." Was Furey gar nicht ahnen konnte: In der NHL kam es zu einem mehrmonatigen Gehaltsstreit und -Streik, dem "Lockout", und schließlich wurde die gesamte Saison in der besten Liga der Welt abgesagt.

Mannys Empfehlung

Da spielte Kirk längst als Legionär in Kassel, es folgten zwei weitere Saisonen in Iserlohn, wo er seine Frau kennen und lieben lernte. Und was wusste er vor seinem Wechsel nach Klagenfurt über den KAC? "Nix. Manny Viveiros (der damalige KAC-Trainer, Anm.) hat mir 2007 nur zwei Sachen gesagt: ‚Klagenfurt ist ein kleines Montreal. Wenn es läuft, bist du der Held. Wenn nicht, hörst du von den Fans, dass du schlecht bist. Und: Klagenfurt ist ein Traum.‘ Manny hatte mit beiden recht", so Furey, der beim KAC zum Star, zum Kapitän, heranreifte. "Captain Kirk", nannte man ihn in Anlehnung an den Kommandanten des Raumschiffs Enterprise.

Kirk Furey als Trainer © KAC/Buchwalder

Der Entschluss, zum Saisonende 2015 die aktive Karriere zu beenden, fiel spontan auf der Spielerbank. "Ich habe während des Spiels meinem Sohn einen Blick zugeworfen. Er wirkte stolz. So sollte er seinen Papa als Eishockey-Profi in Erinnerung behalten." Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mit 488 Ligaspieleinsätzen ist er die Nummer eins unter allen Importspielern, die je für die Rotjacken aufgelaufen sind, 2009 und 2013 führte er den KAC zum österreichischen Meistertitel.

Furey blieb beim KAC, wurde Assistenztrainer von Doug Mason, später Headcoach der Nachwuchsschmiede in der Alps-League und erst vor wenigen Wochen Trainer des U20-Nationalteams. "Trainer war nie eingeplant und ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Beruf so sehr lieben werde. Du bist Teil der Zukunft der Spieler, es geht nicht nur um Hockey, auch um die Vorbereitung aufs Leben", betont der Coach.

WM als Highlight

Aktuell läuft die Vorbereitung auf die U20-WM, die von 26. Dezember bis 5. Jänner in Halifax stattfindet. Das Team hebt am Donnerstag nach Kanada ab, für Furey ist es eine emotionale Heimkehr. "Ich war fünf Jahre lang nicht mehr dort, Verwandte und Bekannte leben teilweise nur wenige Kilometer von der Eishalle entfernt, werden alle kommen." Österreich spielt gegen Kanada, Schweden, Tschechien und Deutschland, hat bei einer U20-A-WM bisher noch kein Spiel gewonnen. "Das soll sich ändern. Wir werden nicht nur dabei sein, sonder mit Selbstvertrauen präsent sein." Und dann kommt er wieder durch, der Dialekt: "Des Feia werd brennan!"