Nach 15 Minuten und 57 Sekunden war es in seinem 13. ICE-Spiel so weit und Florian Lanzingers erstes Tor im Profibereich war Realität. Der Sohn von VSV-Legende Günther hatte damit das 1:1 in Ljubljana erzielt und einen Umschwung im Spiel der Adler eingeleitet. Erster Gratulant war übrigens Benjamin, der fünf Jahre ältere Bruder des 18-Jährigen. Der hatte nämlich die Spielsituation angestoßen und somit auch einen Assist gesammelt. Den Puck ließ Florian Lanzinger danach nicht mehr aus, holte sich verdientermaßen die Hartgummischeibe vom Schiedsrichter ab und verwahrte sie auf der Bank.