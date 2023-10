Für die Frauen des EC KAC läuft es in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) noch nicht nach Wunsch. Auch wenn die Rotjacken immer wieder dran sind, mit einem Sieg will es noch nicht klappen. Zuletzt gab es daheim gegen Maribor ein knappes 3:4. Valentina Ropatsch drehte die Partie im Mitteldrittel mit einem Doppelpack zwar zwischenzeitlich in ein 3:2, am Ende setzte es doch die vierte Saisonniederlage.