Gut Ding braucht manchmal Weile. So auch der Transfer des Kanadiers Alex Wall zum VSV. Nach fünf Jahren bei den Vienna Capitals kam der offensivstarke Verteidiger im Sommer an die Drau. In den ersten drei Spielen, die Tabellenführer Villach allesamt siegreich bestritten hat, gelangen ihm bereits je zwei Tore und zwei Assists. Beim jüngsten 5:2-Erfolg gegen Innsbruck krönte Wall seine gute Leistung an der Seite von Philipp Lindner mit dem Empty-Net-Treffer zum Endstand. „Ich bin richtig gut hier angekommen, fühle mich in der Stadt und innerhalb dieser Mannschaft richtig wohl“, ist Wall, der als ruhiger und bescheidener Typ zu beschreiben ist, das Lächeln momentan einfach nicht aus dem Gesicht zu wischen.