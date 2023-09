"Der schaut heuer richtig gut aus, will es dieses Jahr so richtig wissen. Seit er von der Verletzung retour ist, spielt er richtig auf." VSV-Kapitän Alexander Rauchenwald ist aktuell voll des Lobes, wenn man ihn auf Linienpartner Maxi Rebernig anspricht. Der 23-jährige Salzburger schoss beim 4:1 gegen Bozen gleich zwei Treffer, insgesamt drei Tore legte Rauchenwald auf. Der dritte im Bunde im nominell zweiten Sturmblock, Anthony Luciani, kam auf ein Tor und einen Assist. "Wir machen es momentan wirklich sehr gut und wenn so ein Lob von jemandem wie dem Xandi (Rauchenwald, Anm.) kommt, dann bedeutet mir das schon viel", strahlte 1,91-Meter-Hüne Rebernig nach dem zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel, der den Adlern gleichzeitig die ICE-Tabellenführung brachte.