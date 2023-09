Black Wings lautet die erste Hürde der Villacher

Zum Auftakt soll eine Serie fallen: Der VSV verlor in den letzten drei Saisonen jeweils das erste Spiel der Saison. Andrew Desjardins, Arturs Kulda und Anthony Luciani sind heute in Linz (ab 17.30 Uhr, Puls24 live) an Bord.