Findungsphasen sind nicht immer leicht, können mit anfänglichen Unsicherheiten und Abstimmungsproblemen einhergehen. Wenn sich im Sommer eine neu zusammengewürfelte Eishockeykabine erstmals trifft, kann es oftmals ein wenig dauern, bis die gegenseitigen Annäherungsversuche fruchten. Nicht so beim VSV, der nur fünf Neue in der Mannschaft hat. "Die Hemmschwelle beim Kennenlernen ist total weg. Es macht das Zusammenleben bei weitem einfacher, wenn man schon weiß, mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt, wer was mag und was nicht", sagt Philipp Lindner.