Vergleichsweise ruhig verlief der heurige Transfersommer in Villach. Wurde in den letzten Jahren oft der größte Teil des Kaders umgekrempelt, kamen mit Center Kevin Hancock, den Verteidigern Mark Katic, Dylan McPherson, Alex Wall und Backup-Keeper Rene Swette „nur“ fünf neue in den Adlerhorst. „Dementsprechend gut schaut vieles schon aus, die meisten kennen die Abläufe. Dazu kommt, dass die Neuen einen smarten Eindruck machen“, sagt Center Alexander Rauchenwald.