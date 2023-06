Arbeiten unter Hochdruck steht beim VSV aktuell an. Nicht am Kader, der steht nämlich schon seit Anfang Juni mit der letzten Verpflichtung des Sommers von Center Kevin Hancock. „Aber die Sponsorensuche läuft auch Hochtouren. Es stellt sich tatsächlich etwas schwieriger heraus als noch im Vorjahr, aber die Teuerungen schlagen einfach in allen Bereichen durch“, sagt Finanzvorstand Andreas Schwab, der mit Geschäftsführer Martin Winkler gerade „Klinken putzt.“ Teammanager Andreas Napokoj hilft aktuell nicht mit, er nimmt sich eine Auszeit in Australien.