Nun ist es fix: Der VSV holt Verteidiger Dylan MacPherson an die Drau. Der 25-jährige, 1,90 Meter große Kanadier wird in der kommenden Saison erstmals in Europa spielen. Zuletzt war er in der ECHL bei Wichita Thunder engagiert und dort auch Kapitän. Zudem kam er auf zwei AHL-Spiele für die Abbotsford Canucks. MacPherson gilt als harter Verteidiger und passt mit seinen körperlichen Vorzügen ins Profil der Adler. "Einen großen, der auch mit Härte agiert, brauchte es noch", sagt auch Finanzvorstand Andreas Schwab. Die Adler hatten sich ja auch mit Dominique Heinrich befasst, mit der Verpflichtung von Mark Katić, der ein ähnlicher Spielertyp ist, war diese Idee aber wieder vom Tisch.