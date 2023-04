Update für das größte Sportprojekt in Villach: Wie die Stadt heute in einer Aussendung mitteilt, soll für das Projekt Eishalle-Neu ein Bebauungsplan vorliegen. Details zu diesem werden nicht kommuniziert, in den kommenden Wochen soll er aber, wie gesetzlich vorgeschrieben, im Rathaus ausgehängt werden. Im Anschluss kann der Gemeinderat Ende Juni über den Plan abstimmen.