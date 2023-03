Das Transferkarussell in der Liga beginnt sich schon jetzt wieder schneller zu drehen. Auch in Villach, obwohl der Kader schon 17 Spieler umfasst. Eine vakante Position ist der Backup-Torhüter von JP Lamoureux. Von verfügbaren Österreichern, die sich auch hinter dem US-Boy anstellen werden müssen und damit wohl mit einstelligen Einsätzen im Grunddurchgang zu rechnen haben, sind nicht viele am Markt. Thomas Höneckl verlängerte in Linz, Nico Wieser in Graz. Beide spielten bereits in Villach.



Ein anderer Ex-Adler könnte allerdings zurückkehren. Wenngleich man Rene Swette natürlich als Meistergoalie des KAC kennt, 2017 hütete der 34-jährige Vorarlberger für zwei Spiele in der Zwischenrunde auch das Tor der Villacher. Von Erfolg gekrönt war die erste Zusammenarbeit nicht, vielleicht wird es aber Liebe auf den zweiten Blick. Beim HC Innsbruck ist aktuell vieles unklar, auch Swettes Zukunft. Die Tiroler krempeln ihr Team einmal mehr komplett um, auch „Einser“ Tom McCollum wird wohl nicht mehr für die Haie spielen. Als möglicher Backup wurde bereits U20-Keeper Markus Gratzer (19) mit einem Profivertrag ausgestattet.



Swette und der VSV befassen sich immerhin aktuell miteinander. Beide haben aber auch andere Alternativen. Ein Engagement in Kärnten wäre für den Wahl-Klagenfurter aber wohl nicht verkehrt. „Am Liebsten würde ich dazu noch gar nichts sagen, ich weiß auch noch nichts Genaues. Jetzt genieße ich daheim die freie Zeit, dann kann ja schnell etwas passieren. Vor allem gibt es ja auch noch Gespräche mit Innsbruck“, hält sich Swette bedeckt.



Eine weitere Alternative soll David Madlener sein. Der zweifache ICE-Liga-Meister mit dem KAC (2019 und 2021) und aktuelle ÖEHV-Team-Goalie konnte sich mit Team Vorarlberg (noch) nicht einigen, eine Rückkehr nach Kärnten, wo er bereits fünf Saisonen verbrachte, wäre für beide Seiten sicher vorstellbar.