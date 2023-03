Der VSV ist in der Kaderplanung für kommende Saison schon sehr weit. 14 Stürmer sind bereits an Bord, viel nachladen werden die Adler vorne wohl nicht. Hinten hat man Philipp Lindner, Julian Payr, Niklas Wetzl und seit seiner kürzlich erfolgten Verlängerung auch Arturs Kulda an Bord. Handlungsbedarf besteht also, vor allem auch nach dem Abgang von Back-up-Keeper Alexander Schmidt oder Shootingstar Nick Mattinen, in der Defensive.