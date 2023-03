Sich zu lange mit den Schiedsrichterentscheidungen aufzuhalten, kann kein Weg sein, um in dieser Viertelfinalserie Erfolg zu haben. Wie im ersten Heimspiel ging es auch in Spiel drei heiß her. Die Liga-Offiziellen bekamen zahlreiche Videoclips zur Beurteilung vorgelegt, wissen im Nachhinein auch, dass der VSV nach 25 Minuten einen Penalty bekommen hätte müssen, weil Steven Strong den Puck im Torraum mit der Hand spielte. Es ändert am Ausgang nichts, die spektakuläre Derby-Serie findet heute in Klagenfurt ihre Fortsetzung.