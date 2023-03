Villach hat sich herausgeputzt, um den KAC in der Stadthalle zum Viertelfinal-Auftakt auch gebührend zu empfangen. Pfeifkonzerte, auch der eine oder andere harte Ton, all das gehört dazu, wenn man als Auswärtsmannschaft in einem Derby auflaufen muss und damit hielten sich auch die Villacher Fans nicht wirklich zurück. Was die blau-weiße Anhängerschaft aber noch viel besser kann, ist, die eigene Mannschaft zu unterstützen.