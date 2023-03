Dem VSV droht zum Play-off-Auftakt ein Schlüsselspieler auszufallen

Mit Umfrage. Der VSV startet am Dienstag (19.30 Uhr, Puls24) in die Viertelfinalserie gegen den KAC. Beim Abschlusstraining fehlte nur einer, der ist aber ein echter Schlüsselspieler. Trainer Daum lässt sich nicht in die Karten blicken.