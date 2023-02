Im letzten Spiel des Grunddurchgangs legten die Adler erneut den Schongang ein. Simon Depres (angeschlagen) wurde ein weiteres Mal geschont. Benjamin Lanzinger, Philipp Lindner und Arturs Kulda hüteten zudem erkrankt das Bett. Dennoch entwickelte sich gegen Pustertal, das noch unbedingt Punkte für die Qualifikation für das Pre-Play-off benötigte, ein gefälliges Spiel.



Zwar konnten die Gäste in der elften Minute die Führung markieren, doch Chris Collins im ersten Powerplay (14.) und Anthony Luciani (28.) konnten mit ihren Treffern das Spiel drehen. Binnen fünf Minuten nutzten die Italiener jedoch eine Schwächephase der Adler zu zwei Treffern und gingen erneut in Führung, doch auch darauf hatten die Blau-Weißen eine Antwort parat. Felix Maxa, Andrew Desjardins und Nick Mattinen (empty net) sorgten im Schlussabschnitt doch noch für klare verhältnisse und den 5:3-Endstand.



Das Team von Rob Daum (am Sonntag spielfrei) kann sich nun in aller Ruhe auf das am 7. März beginnende Play-off vorbereiten. Die Viertplatzierten haben beim Pick zwar kein Wahl- aber zumindest Heimrecht.