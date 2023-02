Dass es für den VSV seit einiger Zeit nur mehr um die „Goldene Ananas“ geht, merkte man den Adlern bei ihren letzten beiden Auftritten in Vorarlberg (3:2) und Asiago (1:6) an. Dennoch, Villach kann heute das Zünglein an der Waage im Kampf ums Pre-Play-off sein. Gewinnen die Villacher nämlich gegen Pustertal, wäre Graz beim Comeback von Ex-VSV-Crack Kevin Moderer mit einem Heimsieg über den KAC vorerst gerettet und eine Runde vor Grunddurchgangsende fix im Pre-Play-off.