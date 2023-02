Viel unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen der Villacher Adler und von Liganeuling Asiago nicht sein können. Der VSV hatte den vierten Platz bereits vor einer Woche fixiert, für die Mannschaft von Ex-NHL-Goalie-Legende Tom Barrasso ging es hingegen noch um die Qualifikation für das Pre-Play-off. Dementsprechend aufgeladen gingen die Italiener von Beginn an ans Werk, dominierten das erste Drittel nach Belieben.

Bereits in der dritten Minute konnte Asiago erstmals anschreiben, bis zu Pause stand es 2:0 für die Heimischen. Von den Adlern kam bis dahin wenig bis gar nichts, erst im Mittelabschnitt wurden die Blau-Weißen aktiver, der nötige Nachdruck fehlte jedoch weiterhin. Auf den dritten Gegentreffer hatte der VSV zwar in Person von Maximilian Rebernig (nach Assist von VSV-Debütant Layne Viveiros) eine schnelle Antwort parat, doch viel mehr war an diesem Abend nicht drinnen.

In der Schlussphase musste Alexander Schmidt noch weitere drei Mal hinter sich greifen. Ärgerlich für den jungen Goalie, der in diesem Spiel der Leidtragende des zumindest nicht unberechtigten Villacher Schongangs war.