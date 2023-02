Nun also doch. Kevin Moderer wurde am Tag der Transferdeadline von den Graz99ers registriert. Ob Moderer wirklich noch in den heißen Kampf ums Pre-Play-off einsteigen wird, ist so gut wie ausgeschlossen, die nun mit dem Rücken zur Wand und auf Platz elf stehenden Grazer haben sich damit aber immerhin die theoretische Möglichkeit geschaffen, den Charakterspieler noch im Lauf der Saison einzusetzen. Sofern der Spieler dies überhaupt tun will, wonach es aber gar nicht aussieht. Der Reihe nach: