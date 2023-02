Man durfte gespannt sein in Villach, ob die Erfolgsserie (neun Siege aus zehn Spielen) auch gegen die Ungarn zu prolongieren sein wird. Die Ausgangslage zeigte jedenfalls ein völlig offenes Bild. Zweimal konnte der VSV in Ungarn gewinnen, während Fehervar in Villach siegreich blieb.

Und weil diese drei Partien auch nur mit jeweils einem Tor Unterschied gewonnen werden konnten, war auch Spiel vier ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Selbst eine nummerische Überlegenheit konnte kein Team nutzen.