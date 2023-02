Der VSV holte Jamie Fraser aus der Pension zurück, der Kanadier agiert als "Backup" und trainierte bereits wieder unter Rob Daum. Alexander Pallestrang hatte den Adlern, die nach dem Karriereende von Kevin Moderer dringend auf Verteidigersuche sind, aus familiären Gründen abgesagt. Dafür steht ein anderer Vorarlberg-Verteidiger nun schon quasi vor der Tür. Es dürfte nach langem Hin und Her also doch zur Leihe von Layne Viveiros kommen. "Wir sind in Gesprächen mit den Pioneers. Ich glaube, für ihn wäre das eine gute Sache, er kann sich noch einmal in die Auslage spielen. In den letzten Wochen kam er immer besser in Form und zu mehr Spielzeit. Er dürfte seine schwere Verletzung endgültig hinter sich gelassen haben", bestätigt VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab.