Der Zuschauerschnitt des EC VSV beträgt in dieser Saison 2545 Personen. Somit waren mit den 3000 VSV-Fans beim Showtraining der Adler mehr Eishockey-Enthusiasten am Rathausplatz, als bei so manchem Heimspiel in der Stadthalle. Nicht nur die Fans, sondern auch die Cracks der Kampfmannschaft, der U8/U9-Junioren und der Frauenmannschaft „Lady Hawks“ genossen den Abend unter der Leitung der VSV-Hallensprecher Helmut Rainer und Gerhard Oberrauner.