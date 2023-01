Das überraschende Karriereende von Kevin Moderer hinterließ bei den Adlern eine große Lücke. Der Grazer war Villachs einziger Allrounder, der sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung einsetzbar war. Just drei Tage nach Moderers Abschied in Villach verletzte sich im Heimspiel gegen Laibach auch noch Simon Despres – ein Horrorszenario wurde wahr. Der Verteidiger steht zumindest einmal für das heutige Spiel in Wien nicht zur Verfügung. Wie schwerwiegend seine Verletzung tatsächlich ist, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Damit weist das VSV-Line-up derzeit nur fünf erprobte Verteidiger aus.



Unabhängig davon, wie lange Despres ausfällt, angelt der VSV bereits nach einem österreichischen Verteidiger, um die Lücke zu füllen. Bis 15. Februar ist ein ligainterner Wechsel von heimischen Spielern noch möglich. Erster Kandidat soll Alexander Pallestrang sein. Eine lose Anfrage an Team Vorarlberg hat es bereits gegeben. "Prinzipiell stehen wir einer Leihe positiv gegenüber. Auf der einen Seite würde Pallestrang einen Monat mehr Eiszeit erhalten, andererseits könnte ein Junger aufrücken und Spielpraxis sammeln", erklärt Christian Groß, Geschäftsführer des Liganeulings.



"In den nächsten Tagen werden wir mit jenem Line-up spielen, das zur Verfügung steht. Gut möglich, dass auch Luca Kohlmaier Eiszeit erhält", verrät Rob Daum, der einen Platz unter den Top sechs noch alles andere als abgesichert sieht. "Mit Bozen, Salzburg und Innsbruck stehen erst drei Play-off-Teilnehmer mehr oder weniger fest, dahinter streiten sich noch fünf Vereine um die drei verbleibenden Plätze." Rechenspiele gäbe es beim VSV jedoch nicht, man wolle sich ausschließlich auf die eigenen Spiele konzentrieren und sich nicht auf mögliche Umfaller anderer Teams verlassen.



Schon heute stehen die Blau-Weißen vor einem weiteren Sechs-Punkte-Spiel, geht es doch gegen einen direkten Konkurrenten. "Wir haben in Wien in den letzten Jahren immer gute Leistungen gezeigt. Die Mannschaft ist voll motiviert, immerhin haben wir mit den fünf Siegen in Serie zuletzt sehr viel Selbstvertrauen getankt", blickt auch der Wiener im Dress der Adler, Felix Maxa, optimistisch auf das heutige Auswärtsspiel gegen die Capitals.