1923 wurde der EC VSV auf Initiative von Otto Mulli und Hubert Wimberger gegründet. Ein Jahr später meldeten sich die Villacher beim Österreichischen Eishockeyverband als ordentliches Mitglied an, übrigens drei Jahre früher als der KAC.

Ab 1950 spielten die Blau-Weißen in der Nationalliga, der höchsten Liga Österreichs, vor teils 3000 Fans in Lind. Nach dem Abstieg 1963 dauerte es 14 Jahre bis zur Rückkehr in die Bundesliga. 1979 übernahm Walter Lang als Obmann das Kommando. 1981 jubelten die Villacher über den ersten Meistertitel.

Anlässlich seines 100-Jahr-Jubiläums lässt der EC VSV von seinen Fans und einer Jury „All-Star-Teams“ aus den vergangenen vier Jahrzehnten seit dem Wiederaufstieg wählen.

Wie funktioniert es?

Einfach aus unten stehenden Listen aus jedem Jahrzehnt jeweils

1 Torhüter

2 Verteidiger

3 Stürmer

auswählen und diese Namen an chronik@ecvsv.at mailen.