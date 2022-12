Auch wenn die Kalenderblätter einer Eishockeysaison im Rhythmus Herbst bis Frühling abgerissen werden, der VSV hat ein Jahr 2022 hinter sich gebracht, das in Villach Lust auf mehr machte. Halbfinaleinzug und Qualifikation für die Champions Hockey League im Frühling und Reisen durch Europa sowie eine festspielartige Partie gegen Straubing bleiben in Erinnerung. Der Blick kann und muss in der heißen Phase dieser Spielzeit aber nur nach vorne gehen, zum Ausruhen bleibt keine Zeit, beim aktuellen Zwei-Tages-Rhythmus und anhaltender Grippewelle ist der Stresslevel hoch. Für Körper und Geist.