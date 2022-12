Die 3:4-Derbyniederlage nach einem Spiel, das man lange im Griff zu haben schien, nagte an den Villacher Spielern und dem Trainerteam sichtlich. Wieder stand man ohne Punkte da, vergab gleich drei Führungen noch in den Schlussminuten. "Was da passiert ist in den letzten drei Minuten, ist unfassbar, es ist so bitter. So etwas darf nicht passieren. Diesmal waren wir gut drauf, ich hätte echt gedacht, dass wir gewinnen. Nach dem 3:2 durch Sabolic schienen wir vielleicht zu sicher", raufte sich John Hughes, der das 1:0 erzielt hatte, die Haare.