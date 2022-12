Die Kärntner Derbys in der Villacher Stadthalle, sie schrieben in bei den letzten Begegnungen immer ähnliche Geschichten. Und weil das so ist, kann man im Lager der Villacher inzwischen auch getrost von einer Art Rotjacken-Komplex sprechen. Denn der VSV gab wieder einmal ein Derby aus der Hand, stand mit leeren Händen und hängenden Köpfen vor den eigenen Fans. Dabei machten die Adler vieles richtig, gingen auch dreimal in Führung, um am Ende doch eine 3:4-Schlappe zu beziehen.