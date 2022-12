Der VSV produziert in den letzten Tagen und Wochen ausschließlich positive Schlagzeilen. Das ändert sich auch vor dem Derby nicht. Dort soll die Siegesserie der Adler weitergehen. Davor wurde bereits in die Zukunft investiert. Der Vertrag von Center Alexander Rauchenwald, der aktuell neben Anthony Luciani und Dominik Grafenthin eine tolle Figur mach, wurde um ganze drei Jahre verlängert. Rauchenwald hält im Moment bei 18 Scorerpunkten, wenn das so weitergeht, könnte der 29-Jährige die punktebeste Saison seiner Karriere spielen. "Ich bin stolz, das VSV-Leiberl zu tragen und will das Vertrauen des Klubs mit harter Arbeit und guten Leistungen zurückgeben", sagt Rauchenwald und fügt an: "Ich will mir hier in Villach mein Leben aufbauen, dass ich in meiner Heimatstadt spielen kann, ist einfach großartig."